Артиллерист 152-й отдельной егерской бригады идет после стрельбы по позициям российских оккупантов недалеко от города Покровск в Донецкой области, 11 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Российские захватчики продвинулись вблизи Северска и Константиновки, а также в Покровске Донецкой области .

Об этом в понедельник, 19 января, сообщили аналитики проекта DeepState.

«Карта обновлена», — отметили эксперты.

Фото: Фрагмент карты боевых действий / DeepState

Фото: Фрагмент карты боевых действий / DeepState

Ранее 19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты подтягивают резервы к Покровску, ищут возможности прорыва украинской обороны.

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Фото: Фрагмент карты боевых действий / DeepState

8 января Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

12 января в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ) рассказали, что российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги.

16 января в ДШВ сообщили, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 17 января сообщали, что Силы обороны Украины продвинулись возле Покровска и продолжают действовать в Мирнограде и в его окрестностях.