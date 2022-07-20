Оккупанты несут потери на всех направлениях, где идут активные бои — Генштаб 20 июля, 19:28 Уничтоженная российская военная техника в Харьковской области, 17 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 20 июля, на 147-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Подробности сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



на Волынском, Полесском и Северском направлениях российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки, Волфиного, Павловки и Уланового Сумской области;

российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки, Волфиного, Павловки и Уланового Сумской области; на Харьковском направлении враг обстреливал районы Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного, нанес авиаудары возле Мосьпанового и Ртищевки, безуспешно пытался продвинуться в направлении Питомника;

враг обстреливал районы Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного, нанес авиаудары возле Мосьпанового и Ртищевки, в направлении Питомника; на Славянском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Богородичного, Константиновки, Гусаровки, Великой Камышевахи, Покровского. Защитники Украины успешно отбили вражеский штурм в районе Богородичного ;

враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Богородичного, Константиновки, Гусаровки, Великой Камышевахи, Покровского. Защитники Украины успешно ; на Краматорском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, нанесли ракетно-авиационные удары возле Краматорска и Славянска;

россияне обстреливали из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, нанесли ракетно-авиационные удары возле Краматорска и Славянска; оккупанты пытались вести штурм в районах Григоровки и Спорного, отступили с потерями;

в районах Григоровки и Спорного, отступили с потерями; на Бахмутском направлении армия страны-террориста РФ пытается создать условия для захвата Бахмута и Углегорской ТЭС. Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Ведут штурм в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС ;

армия страны-террориста РФ пытается создать условия для захвата Бахмута и Углегорской ТЭС. Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Берестовое, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Ведут штурм в районе Берестового и ; на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Невельского, Красногоровки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Великой Новоселки, Зеленого Поля, Новоукраинки, Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Преображенки, Зализничного, Каменского. Зафиксированы авиаудары возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки;

враг обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Невельского, Красногоровки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Великой Новоселки, Зеленого Поля, Новоукраинки, Ольговского, Малиновки, Гуляйполя, Преображенки, Зализничного, Каменского. Зафиксированы авиаудары возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки; россияне провели провальную разведку боем в районе Новоселовки Второй и отступили с потерями. Также оккупанты понесли потери при попытках наступать в направлении Никольского и Новомихайловки;

боем в районе Новоселовки Второй и отступили с потерями. Также оккупанты в направлении Никольского и Новомихайловки; на Южнобугском направлении противник пытается помешать защитникам Украины продвигаться вглубь временно занятой россиянами территории. Систематическим обстрелам подверглись населенные пункты Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Великое Артаково, Лозовое, Широкое, Квитневое, Любомировка, Березнеговатое, Котляревое, Степовая Долина, Новая Зоря, Лупарево; россияне нанесли авиаудары возле Мураховки и Новогригоровки;

противник пытается помешать защитникам Украины продвигаться вглубь временно занятой россиянами территории. Систематическим обстрелам подверглись населенные пункты Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Великое Артаково, Лозовое, Широкое, Квитневое, Любомировка, Березнеговатое, Котляревое, Степовая Долина, Новая Зоря, Лупарево; россияне нанесли авиаудары возле Мураховки и Новогригоровки; защитники Украины наносят потери врагу на всех направлениях, где идут активные бои, успешно работает артиллерия.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 38 750 человек личного состава, 1700 танков, 856 артиллерийских систем, 250 РСЗО, 221 самолет, 188 вертолетов, 703 беспилотника и не только.

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