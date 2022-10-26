Россияне специально подорвали водопровод Николаева — расследование BBC 26 октября, 01:32 Жители Николаева набирают питьевую воду, 20 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты в апреле 2022 года специально разрушили водопровод, через который получал питьевую воду Николаев, чем нарушили международное гуманитарное право. Об этом сказано в расследовании BBC.

Журналисты-расследователи подтвердили информацию украинских СМИ о том, что россияне повредили единственный водопровод Николаева. Спутниковые снимки показывают, что по трубопроводу нанесли удар в самом уязвимом месте — там, где он выходит на поверхность.

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Инфографика: novosti-n.org

По словам источников BBC в Николаеве, после подрыва 12 апреля из водопровода восемь часов вытекала вода и вызвала подтопление. Сообщается, что из-за действий россиян было потеряно около 40 млн литров воды, прежде чем подача воды прекратилась.



На других спутниковых снимках, полученных журналистами, видны российские позиции рядом с местом повреждения трубопровода. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что этот район контролируется оккупантами. Он рассказал, что трубопровод хотели отремонтировать, но не могли этого сделать, потому что это была «активная военная позиция».



Бывший и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сказал BBC, что власти в Николаеве вели переговоры с оккупантами, чтобы починить водопровод, но россияне не пустили к месту повреждения ремонтную бригаду.

Два военных эксперта, которые изучили спутниковые снимки и фото трубопровода, согласились, что его умышленно подорвали с помощью взрывчатки. Журналисты также обнаружили еще один поврежденный участок трубопровода в районе, где находилась российская военная техника.

Эксперт ООН на условиях анонимности сказал BBC, что водопровод относится к категории «объектов, необходимых для выживания гражданского населения», и что любое его повреждение незаконно.

Власти Николаева говорят, что для ремонта трубопровода этот район должен быть защищен от ударов российской артиллерии и разминирован. Жители города до сих пор набирают питьевую воду в пунктах выдачи, а водопроводная сеть заполнена технической водой, которую нельзя использовать для питья или приготовления пищи, сообщает Суспільне.