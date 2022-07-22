«В Изюме пацаны все кончились». Оккупанты не могут захватить одно село в Харьковской области — перехват

22 июля, 18:42
Уничтоженная российская военная техника в Харьковской области, 17 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Уничтоженная российская военная техника в Харьковской области, 17 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты в Харьковской области не могут захватить даже одно село. Об этом свидетельствует перехват разговора россиянина с супругой, опубликованный СБУ в Facebook в пятницу, 22 июля.

«В Изюме пацанов так гоняли, что они все „кончились“. Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут», — жалуется оккупант на записи.

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Он также рассказывает о больших потерях оккупантов: «Мы не можем деревню взять одну. Поехали — пиз*ы получили, 20 человек убило, 100 раненых. В а*уе с 23 февраля и до сих пор… По телеку ничего не говорят, все за*бись, а у нас тут ни**я ***енного нету».

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/619231746073765

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 000 человек личного состава, 1704 танка, 863 артиллерийских системы, 221 самолет, 188 вертолетов, 713 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

Артиллерия ВСУ уничтожила дивизион российских гаубиц, а также личный состав и технику оккупантов

https://www.youtube.com/embed/nlPHes50xoc
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Российская армия Перехват Война России против Украины

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