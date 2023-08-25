Генерал Сырский приехал на Купянское и Лиманское направления, где перегруппировываются оккупанты 25 августа, 20:06 Александр Сырский (Фото:Military Media Center / Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в пятницу, 25 августа, посетил защитников Украины на Купянском и Лиманском направлениях.

Как сообщает Military Media Center со ссылкой на заявление Сырского, после месяца ожесточенных боев и значительных потерь российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях враг перегруппировывает свои силы и средства, перебрасывает с территории страны-агрессора снова сформированные бригады и дивизии. Так россияне пытаются повысить уровень боевого потенциала и возобновить активное наступление.



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Одновременно войска страны-террориста продолжают сильные обстрелы из артиллерии и минометов, активно применяют авиацию, и Силы обороны в таких условиях должны оперативно принимать меры, чтобы укрепить оборону на угрожающих направлениях и продвинуться вперед, где это возможно.

«В ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты все необходимые решения и меры по усилению нашей обороны и отражению вражеских атак», — добавил генерал.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

24 августа заместительница главы Минобороны Анна Маляр заявила, что защитники Украины на юге приближаются ко второй линии обороны российских оккупантов.