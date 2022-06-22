Боятся новых потерь. Оккупанты отказались от форсирования Северского Донца — Гайдай

22 июня, 22:35
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Российская техника, уничтоженная при попытке переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российская техника, уничтоженная при попытке переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец, боясь новых больших потерь.

«Россия сейчас сняла с оперативной повестки форсирование реки, потому что понимает, что это может быть Белогоровка-2. Максимально все резервы они бросили на Северодонецкое направление и основное — [направление] Тошковка-Золотое», — рассказал Гайдай в эфире телеканала Настоящее время вечером в среду, 22 июня.

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При предыдущих попытках переправиться через Северский Донец россияне понесли значительные потери. ВСУ неоднократно уничтожали вражеские понтонные переправы через реку. 16 мая газета The New York Times сообщила, что в результате удара защитников Украины по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.

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По информации Гайдая, оккупанты перебросили на разные направления в Луганской области огромное количество резервов. В частности, россияне перебросили силы в Северодонецк, где сейчас продолжаются бои, и стянули много техники на направление Тошковка-Золотое, где они хотят попытаться «продавить и развить успех»:

«Только в одной атаке принимало участие полторы БТГ тяжелой техники — это, например, 30 БМП, более десяти танков, все это при поддержке артиллерии и авиации. Задача — взять в окружение наш военный контингент».

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Также Гайдай рассказал, что Лисичанск сейчас не окружен оккупантами, но они сильно его обстреливают и наносят авиаудары, что приводит к катастрофическим разрушениям.

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Ранее глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

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https://www.youtube.com/embed/FF3nVLoW2OA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Северодонецк Северский Донец Луганская ОГА Сергей Гайдай Война России против Украины

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