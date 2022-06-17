Оккупанты провели несколько безуспешных попыток штурма и разведки боем — Генштаб 17 июня, 20:12 Цей матеріал також доступний українською Защитники Украины в Донецкой области 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на вечер пятницы, 17 июня, на 114-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



в белорусских войсках продолжают боевую подготовку личного состава инженерных подразделений;

на Северском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Мезеновки и Глухова Сумской области, нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области;

оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Мезеновки и Глухова Сумской области, нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области; на Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить выхода подразделений защитников Украины к госгранице и в тыл российских войск на Славянском направлении;

оккупанты пытаются не допустить выхода подразделений защитников Украины к госгранице и в тыл российских войск на Славянском направлении; в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток оккупанты использовали ДРГ, украинские бойцы нанесли им потери. В районе Кочубеевки россияне пытались вести разведку боем и отступили с потерями;

противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Циркунов, Верхнего Салтова, Песчаного, Русской Лозовой и Криничного;

на Славянском направлении россияне пытаются продолжить наступление на Славянск, продолжаются бои. Возле Краснополья оккупанты также безуспешно пытались вести разведку боем и отступили;

россияне пытаются продолжить наступление на Славянск, продолжаются бои. Возле Краснополья оккупанты также безуспешно пытались вести разведку боем и отступили; враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы в районах Дибровного, Пашкового, Грушевахи, Курульки, Великой Камышевахи;

Силы обороны Украины заставили россиян отступить из Дмитровки Изюмского района Харьковской области;

на Лиманском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из артиллерии;

оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из артиллерии; на Северодонецком направлении противник продолжает обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО, нанес авиаудары по позициям защитников Украины возле Сиротиного и Боровского. Бои за Северодонецк продолжаются;

в районах Сиротиного и Метелкиного украинские бойцы успешно отбили вражеский штурм, россияне отступили с потерями;

на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Николаевки, Белогоровки, Покровского, Зайцевого и Степного;

оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Николаевки, Белогоровки, Покровского, Зайцевого и Степного; возле Горского защитники Украины прекратили вражескую попытку разведки боем. Оккупанты безуспешно пытались вести штурм в районах Берестового и Кодемы, отступили с потерями;

россияне перегруппировались и пытались вести штурм возле Ниркового при поддержке артиллерии, благодаря действиям украинских бойцов понесли потери;

россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского, нанесли авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе;

враг обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и минометов районы Тополиного, Князевки, Лупаревого, Посад-Покровского и Новогригорьевки;

на временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины, уничтожают и вывозят на территорию страны-агрессора имущество украинских промышленных предприятий, проводят меры административно-полицейского режима, боясь сопротивления.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 33 150 своих военных, 1449 танков, 729 артиллерийских систем, 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 беспилотник, 13 кораблей и катеров и не только.

Донецкая область: Реактивная артиллерия 25 бригады ДШВ нанесла удар по позициям и технике оккупантов https://www.youtube.com/embed/LZnwZnkmREg

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