Оккупанты попали в ловушку в Бахмуте и не могут выйти из города — Минобороны

29 августа, 22:16
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Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты находятся в ловушке в Бахмуте, рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона во вторник, 29 августа.

Она напомнила, что полномасштабное наступление врага на востоке продолжается с января, и ситуация там развивается «достаточно активно».

"…Мы неплохо продвигаемся… по южному флангу [на Бахмутском направлении]. Мы уже вышли на многие господствующие высоты, и враг там в ловушке, потому что они не могут выйти из Бахмута, полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут", — отметила она.

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В районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки продолжаются бои, защитники Украины понемногу продвигаются. На Купянском и Лиманском направлениях, по словам замминистра, оккупанты всеми силами пытаются двигаться вперед и отвлекать подразделения Сил обороны. Около двух недель назад оккупанты на этих направлениях активизировались, защитники Украины их остановили, и сейчас враг восстанавливается и перегруппировывается.

В районе Авдеевки и Марьинки идет ожесточенная борьба, там стоят очень сильные бригады Сил обороны. Маляр напомнила, что оккупанты уже почти год не могут захватить Марьинку. Авдеевку россияне хотят окружить, не заходя туда, потому что боятся увязнуть в городских боях.

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«У нас основное направление наступления — юг. [На востоке] мы преимущественно в обороне, кроме Бахмутского направления, а на юге [в Запорожской и Херсонской областях] - враг в обороне», — добавила замминистра обороны.

21 августа Анна Маляр сообщила, что Силы обороны за неделю освободили 3 кв. км на южном фланге возле Бахмута Донецкой области. В целом защитникам Украины удалось освободить 43 кв. км вокруг Бахмута.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Министерство обороны Украины Бахмут Война России против Украины Анна Маляр силы обороны

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