Пытались добежать в укрытие. В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибла 19-летняя девушка, ее родные получили травмы

24 января, 15:42
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В результате вражеских обстрелов погибла 19-летняя девушка (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

В результате вражеских обстрелов погибла 19-летняя девушка (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибла 19-летняя девушка, ее родители и молодой человек получили травмы, по данному факту начато уголовное производство.

Об этом во вторник, 24 января, сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, в понедельник, 23 января оккупанты с территории РФ совершили артиллерийский обстрел пограничного села Кучеривка Шосткинского района.

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Под обстрел попали жители села, пытавшиеся добежать в укрытие. 19-летняя девушка погибла, ее родители и парень получили минно-взрывные травмы.

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Сотрудники полиции зафиксировали последствия обстрелов и изъяли доказательства. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские оккупанты регулярно обстреливают приграничья Сумской области.

https://www.youtube.com/watch?v=93no1MV1BIM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сумская область Офис генерального прокурора Война России против Украины

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