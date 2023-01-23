Били из Градов. Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области
Последствия обстрела Никопольского района (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области, по Никополю враг бил из Градов и Ураганов.
В понедельник, 23 января, председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что под огнем из российских Градов и Ураганов прошла эта ночь в Никопольском районе.
«Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую общины прилетели более 20 вражеских снарядов», — написал он.
Люди целые. На месте поражений работают представители ГСЧС – последствия еще выясняются.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в течение дня россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую общины.
По его словам, по Новослободской общине враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы, вместе 15 прилетов. По Шалыгинской общине противник ударил один раз из артиллерии.
В обоих случаях без пострадавших и разрушений.