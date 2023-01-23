Били из Градов. Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области

23 января, 08:12
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Последствия обстрела Никопольского района (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия обстрела Никопольского района (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области, по Никополю враг бил из Градов и Ураганов.

В понедельник, 23 января, председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что под огнем из российских Градов и Ураганов прошла эта ночь в Никопольском районе.

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«Россияне дважды обстреляли район. В Мировскую и Марганецкую общины прилетели более 20 вражеских снарядов», — написал он.

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Люди целые. На месте поражений работают представители ГСЧС – последствия еще выясняются.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что в течение дня россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую общины.

По его словам, по Новослободской общине враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы, вместе 15 прилетов. По Шалыгинской общине противник ударил один раз из артиллерии.

В обоих случаях без пострадавших и разрушений.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWp68QZ2EgY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сумская область Днепропетровская область Война России против Украины

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