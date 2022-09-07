Под завалами могут быть люди. Россия обстреляла Славянск, разрушен подъезд дома 7 сентября, 08:48 Оккупанты снова ударили по Славянску (Фото:t.me/slv_vca)

В среду, 7 сентября, российские войска обстреляли Славянск, в результате разрушен подъезд дома, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщила Славянская ВГА в Telegram.

В ведомстве заявили, что одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв.

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«Вторым попаданием в доме №43 на улице Торской полностью разрушен один из подъездов. Взрывной волной повреждены и соседние здания», — говорится в сообщении.

По информации главы громады Вадима Ляха, под завалами могут быть люди. В настоящее время ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно.

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