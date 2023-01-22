Террор не утихает. Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии 22 января, 07:50 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 22 января, российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Они трижды били из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, под прицелом находилась Марганецкая община. По городу и деревне враг выпустил более 30 снарядов. Люди не пострадали.

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«Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродован лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание», — написал Резниченко.

Отмечается, что в селе рядом снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.

В других населенных пунктах общины последствия атак выясняются.

Россия регулярно обстреливает Никопольский район. В частности, в новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли район. Ранена 48-летняя женщина.