Террор не утихает. Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

22 января, 07:50
Поделиться:
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 22 января, российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Они трижды били из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, под прицелом находилась Марганецкая община. По городу и деревне враг выпустил более 30 снарядов. Люди не пострадали.

Видео дня

Читайте также:

Спустя девять месяцев после отстранения высшее военно-политическое руководство РФ повторно назначило начальника Генштаба Валерия Герасимова (на фото справа) командующим оккупационными войсками в Украине (Фото:Reuters) Россия официально объявит войну. В чем суть новой тактики агрессора и на что готов пойти Герасимов — анализ от военного эксперта

«Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродован лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание», — написал Резниченко.

Отмечается, что в селе рядом снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.

В других населенных пунктах общины последствия атак выясняются.

Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Когда взлетают МиГ-31К в Беларуси. В чем кроется опасность

Россия регулярно обстреливает Никопольский район. В частности, в новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли район. Ранена 48-летняя женщина.

https://www.youtube.com/embed/u9B2Of6rYWY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Никополь Марганец Валентин Резниченко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X