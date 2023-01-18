Удар из тяжелой артиллерии. Российские оккупанты обстреляли Никопольский район — Днепропетровская ОВА
Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
Российские оккупанты обстреляли Никопольский район, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram в среду, 18 января.
«Никопольщина снова страдала от вражеских ударов…Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии», — говорится в сообщении.
По его словам, более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины - Марганецкую и Красногригорьевскую. Люди целые.
Повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще уточняются.
Остальные районы имели тихую ночь — без тревог и атак. И в эту минуту спокойно.
Россия регулярно обстреливает Никопольский район. Например, в новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли район. Ранена 48-летняя женщина.