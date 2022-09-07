Из Градов, минометов, артиллерии. Российские войска ударили по Никополю и Марганецкой громаде — ОВА 7 сентября, 08:16 Дом в Никопольском районе после обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В среду, 7 сентября, российские войска ударили по Никополю и Марганецкой громаде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами… Враг держал под прицелом Никопольский район», — написал он.

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По его словам, оккупанты били из Градов, минометов и тяжелой артиллерии.

Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

Резниченко заявил, что ночью пожарные тушили пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который возник после обстрела российскими войсками.

В других районах области ночь была спокойной и сейчас тоже спокойно.

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