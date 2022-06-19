Вечером в субботу оккупанты атаковали Николаев ракетами Калибр

19 июня, 05:22
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Разрушения после обстрелов российскими войсками Николаева (Фото:ГСЧС)

Разрушения после обстрелов российскими войсками Николаева (Фото:ГСЧС)

Оперативное командование Юг сообщает, что вечером в субботу, 18 июня, российские войска применили ракеты Калибр для обстрела Николаева.

Отмечается, что оккупанты использовали пять ракет для удара с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Одна ракета была уничтожена украинским подразделением с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.

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Две ракеты поразили завод пластиковых окон, еще одна — жилой дом, а следующая попала в колбасный цех.

Пожар на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализован. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1148233979242074/
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18 июня президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовой город Николаев.

Президент провел совещание о ситуации в регионе, в частности, говорили о состоянии экономики и путях решения инфраструктурных вопросов.

Во время совещания обсудили восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами.

https://www.youtube.com/watch?v=UQakhqXIGPc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины Калибр

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