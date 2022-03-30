Обстрел Нежина: один человек погиб, еще шесть ранены, в том числе ребенок 30 марта, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Российский снаряд (Фото:ГСЧС)

В результате обстрела города Нежин Черниговской области российскими оккупантами один человек погиб, еще шест мирных жителей получили ранения, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил мэр города Александр Кодола.



Война России против Украины — главные события 30 марта



Также повреждены 10 частных домов, три разрушены.

29 марта Минобороны РФ объявило о решении "кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях, не объяснив, что именно это значит.

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По словам главы Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса, несмотря на это заявление оккупанты продолжили обстрелы.

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«Уменьшение активности враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову», — сказал он во время телемарафона 30 марта.



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