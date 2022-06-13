Россияне обстреляли Криворожский район — одна женщина погибла 13 июня, 23:30 Цей матеріал також доступний українською Вражеские войска обстреливают Криворожский район из артиллерии, РСЗО и минометов (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что прошлой ночью российские военные обстреляли Зеленодольск Криворожского района.

Оккупанты вели огонь из РСЗО Ураган, использую кассетные боеприпасы для атаки по жилому сектору.

«Били фактически по мирно спящему городу. Многочисленные попадания по жилым домам, в том числе — прямые попадания в квартиры многоэтажек. Повреждены десятки домов, один лицей и два детских садика. Одна женщина 1976 г. р. погибла. Ранены три женщины 1965, 1970 и 1977-го г. р. и бабушка 1938 года рождения. Также ранения получил мужчина 1977 г. р.», — сообщил Вилкул.

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Он отметил, что жертв было бы больше, если бы ранее власти Кривого Рога не провели эвакуацию из Зеленодольска. Вилкул сообщил, что желающим выехать все еще могут помочь.

Уже днем 13 июня российские войска вновь обстреляли Зеленодольскую громаду. Атака была совершена на населенные пункты Малая Костромка и Велика Костромка. В результате обстрелов пострадавших и погибших нет.

В начале июня Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты пытаются укрепить оборону в направлении Кривого Рога.

«Орки вынуждены усиливать свои оборонные позиции — даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец», — написал он в своем Telegram.



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