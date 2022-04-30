Российские войска обстреляли из минометов пункт пропуска в Черниговской области 30 апреля, 18:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты совершили минометный обстрел пункта пропуска Сеньковка (Фото:ГПСУ via Facebook)

Оккупанты обстреляли пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины.

«Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел с территории россии в районе украинского пункта пропуска Сеньковка. Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечено, что пограничные наряды при обстреле не пострадали.

Кроме того, в небе над украинской территорией сегодня были зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы Горск и Добрянка.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.