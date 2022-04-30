Российские войска обстреляли из минометов пункт пропуска в Черниговской области

30 апреля, 18:33
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Оккупанты совершили минометный обстрел пункта пропуска Сеньковка (Фото:ГПСУ via Facebook)

Оккупанты совершили минометный обстрел пункта пропуска Сеньковка (Фото:ГПСУ via Facebook)

Оккупанты обстреляли пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины.

«Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел с территории россии в районе украинского пункта пропуска Сеньковка. Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что пограничные наряды при обстреле не пострадали.

Кроме того, в небе над украинской территорией сегодня были зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы Горск и Добрянка.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/328774952694715
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Война России против Украины

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