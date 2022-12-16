Около 40 прилетов. Российские оккупанты во время воздушной тревоги обстреляли из артиллерии и минометов Сумскую область 16 декабря, 16:05 Последствия одного из обстрелов (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В пятницу, 16 декабря, российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов приграничье Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкой в Telegram.

«Во время воздушной тревоги и ракетных ударов по всей Украине россияне накрыли огнем приграничье Сумщины: били из артиллерии и минометов», — говорится в сообщении.

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По словам Живицкого, в общей сложности было около 40 прилетов по Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской общинах.

Глава области заявил, что подробности будут позже.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

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