Ранен фельдшер. Российские войска обстреляли Харьковскую область, повреждена местная больница 18 января, 10:48 Российские войска обстреляли Купянск (Фото:t.me/synegubov)

Российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 18 января.

По его словам, в селе Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница.

Ранение получил 51-летний фельдшер. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Глава области заявил, что в результате ракетного удара по Купянску разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа.

«Также в городе повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В пгт Двуречная есть „прилеты“ в частный сектор», — говорится в сообщении.

