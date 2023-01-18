Ранен фельдшер. Российские войска обстреляли Харьковскую область, повреждена местная больница

18 января, 10:48
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Российские войска обстреляли Купянск (Фото:t.me/synegubov)

Российские войска обстреляли Купянск (Фото:t.me/synegubov)

Российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 18 января.

По его словам, в селе Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница.

Ранение получил 51-летний фельдшер. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Глава области заявил, что в результате ракетного удара по Купянску разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа.

«Также в городе повреждены гаражи и другие нежилые помещения. В пгт Двуречная есть „прилеты“ в частный сектор», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/watch?v=REwjTgG0bsc&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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