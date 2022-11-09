Ударили Градами. Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 9 ноября, 17:48 Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В среду, 9 ноября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«В обед россияне снова обстреляли Никопольщину», — написал он.

По его словам, оккупанты ударили Градами по Марганецкой громаде. В результате погиб один местный житель.

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«Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом. Детали обстрела выясняются», – написал он.

В ночь на среду, 9 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе.

В Днепре есть попадание по логистическому предприятию. В результате атаки четыре человека получили ранения. Все они госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.