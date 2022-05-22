Российские войска обстреливают Николаев кассетными снарядами — мэр 22 мая, 22:29 Цей матеріал також доступний українською Николаев после обстрела российскими оккупантами, 8 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Вечером, 22 мая, оккупанты обстреливают Николаев кассетными снарядами. Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Война России против Украины — главные события 22 мая

«Снова над Николаевом раздаются взрывы. Кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон и не забывайте о правиле двух стен!», — написал он.

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