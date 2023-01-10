В городе слышны взрывы. Российские оккупанты обстреливают Херсон 10 января, 11:13 Дом в Херсоне после одного из обстрелов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Во вторник, 10 января, российские оккупанты обстреливают Херсон, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщает Суспільне в Telegram.

Глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтвердил информацию об обстреле.

«Очередной обстрел Херсона. Осторожно могут быть повторные прилеты», — написал он в Telegram.

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Херсон находится под постоянными обстрелами российских войск. В частности, 9 января в результате атаки погиб человек. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.