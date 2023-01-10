В городе слышны взрывы. Российские оккупанты обстреливают Херсон
Дом в Херсоне после одного из обстрелов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Во вторник, 10 января, российские оккупанты обстреливают Херсон, в городе слышны взрывы.
Об этом сообщает Суспільне в Telegram.
Глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский подтвердил информацию об обстреле.
«Очередной обстрел Херсона. Осторожно могут быть повторные прилеты», — написал он в Telegram.
Херсон находится под постоянными обстрелами российских войск. В частности, 9 января в результате атаки погиб человек. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.