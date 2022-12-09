Тревога продолжалась более 12 часов. Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район, били из Градов и тяжелой артиллерии 9 декабря, 12:23 Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты ночью в пятницу, 9 декабря, обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Более 12 часов тревоги и обстрела трех громад… Российские оккупационные войска ночью снова направили свои „Грады“ и тяжелую артиллерию на Никопольский район», — написал он.

Видео дня

По словам главы области, накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. Люди уцелели.

В Красногригорьевской общине пострадали несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других — детали обстрелов выясняются.

В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.