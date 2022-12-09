Тревога продолжалась более 12 часов. Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район, били из Градов и тяжелой артиллерии

9 декабря, 12:23
Поделиться:
Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты ночью в пятницу, 9 декабря, обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Более 12 часов тревоги и обстрела трех громад… Российские оккупационные войска ночью снова направили свои „Грады“ и тяжелую артиллерию на Никопольский район», — написал он.

Видео дня

Читайте также:

По словам главы области, накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. Люди уцелели.

В Красногригорьевской общине пострадали несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других — детали обстрелов выясняются.

В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

https://www.youtube.com/watch?v=iinNbL9Lvio
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X