Тревога продолжалась более 12 часов. Российские оккупанты ночью обстреляли Никопольский район, били из Градов и тяжелой артиллерии
Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
Российские оккупанты ночью в пятницу, 9 декабря, обстреляли Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
«Более 12 часов тревоги и обстрела трех громад… Российские оккупационные войска ночью снова направили свои „Грады“ и тяжелую артиллерию на Никопольский район», — написал он.
По словам главы области, накрыли огнем Мировскую, Красногригоревскую и Никопольскую громады. Люди уцелели.
В Красногригорьевской общине пострадали несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач. В других — детали обстрелов выясняются.
В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.