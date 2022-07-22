Российские войска обстреляли Никополь из РСЗО 22 июля, 01:12 РСЗО (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

Российские войска ночью обстреляли Никополь Днепропетровской области. Оккупанты сделали четыре залпа из РСЗО.

Об этом сообщил председатель Никопольской РВА Евгения Евтушенко.



Оккупанты сделали четыре залпа из РСЗО по спящему городу.

Других подробностей пока нет.

В ночь на понедельник, 18 июля, войска РФ выпустили по Никополю более 60 снарядов из РСЗО, повреждены дома в жилых кварталах и объекты городской инфраструктуры.

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