Уничтожено много техники и сил врага. На запорожском направлении российские оккупанты несут существенные потери — ОВА
Оккупанты терпят существенные потери на своих позициях на запорожском направлении (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На запорожском направлении российские оккупанты несут существенные потери на своих позициях.
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Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
Арефьев добавил, что на запорожском направлении российская армия продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру мирных населенных пунктов, пытаясь улучшить свое тактическое положение.
С этой целью враг осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.
«Впрочем, во время внезапных авианалетов российские оккупанты на запорожском направлении несут существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации уничтожено много техники и живой силы врага», — заявил он.
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