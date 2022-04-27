Уничтожено много техники и сил врага. На запорожском направлении российские оккупанты несут существенные потери — ОВА 27 апреля, 10:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты терпят существенные потери на своих позициях на запорожском направлении (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На запорожском направлении российские оккупанты несут существенные потери на своих позициях.

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Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

Арефьев добавил, что на запорожском направлении российская армия продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру мирных населенных пунктов, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

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С этой целью враг осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.

«Впрочем, во время внезапных авианалетов российские оккупанты на запорожском направлении несут существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации уничтожено много техники и живой силы врага», — заявил он.

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