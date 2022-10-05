В Херсонской области оккупанты пытаются эвакуироваться к ближайшим переправам — Генштаб 5 октября, 19:44 Уничтоженная российская военная техника в освобожденном Лимане Донецкой области, 5 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты на фоне успешного наступления защитников Украины на Херсонском направлении пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через Днепр.

Об этом сказано в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 18:00 среды, 5 октября.

По данным Генштаба, оккупанты переместили в село Веселое возле Каховской ГЭС до 150 раненых и около 50 единиц поврежденной техники.

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В Генштабе также рассказали, что на временно оккупированных территориях в Луганской области россияне устроили военный госпиталь в школе из-за большого количества раненых и переполненность местных больниц. Предварительно, в «госпитале» находится до 200 раненых военных.

Оккупанты продолжают вербовать заключенных, пытаясь восполнить потери, сообщили в Генштабе. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились участвовать в полномасштабной войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.



В оперативном командовании Юг 4 октября рассказали, что защитники Украины освободили восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонской области: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод.

