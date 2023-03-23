Генштаб ВСУ опроверг информацию о выходе оккупантов из Новой Каховки 23 марта, 19:57 Последствия российских обстрелов в Новой Каховке Херсонской области, октябрь 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты 22 марта полностью покинули Новую Каховку Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 четверга, 23 марта.

« была опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных». «Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Но мы непременно освободим и Новую Каховку», — добавили в ведомстве. В Генштабе ВСУ сообщили , что информация о выходе оккупантов из Новой Каховкебыла опубликована из-за некорректного использования имеющихся данных». «Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Но мы непременно освободим и Новую Каховку», — добавили в ведомстве. Обновлено в 19:57.

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По данным Генштаба, перед тем, как подразделения армии страны-террориста ушли из Новой Каховки, они обошли ближайшие дома местных жителей с целью наживы, массово отбирали у гражданских бытовую и электронную технику, драгоценности, одежду и телефоны.

Генштаб также сообщил, что в ряде населенных пунктов в левобережной части Херсонской области оккупанты начали искать граждан с проукраинской позицией, используя списки ветеранов АТО, военных пенсионеров и бывших правоохранителей.

Херсонский журналист Константин Рыженко в Telegram назвал информацию о Новой Каховке «российским ИПСО» и сослался на своих информаторов, которые говорят, что «россияне продолжают там находиться».

Новая Каховка была захвачена российскими оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения. Она находится на левом берегу Днепра.

Инфографика: Google Maps

14 марта руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что коллаборанты готовятся бежать с левобережной части Херсонской области, которая сейчас захвачена российскими оккупационными войсками.

Она также сообщала, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы зачистить от оккупантов 20−30 километровую зону на левом берегу Херсонской области.