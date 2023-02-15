Оккупанты наступают на пяти направлениях, ВСУ сбили российский вертолет — Генштаб
Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii/File Photo)
Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 15 февраля, на 357-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- несмотря на серьезные потери, российские оккупанты до сих пор надеются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;
- за сутки оккупанты нанесли 17 авиаударов, 28 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Покровска Донецкой области и Херсонской области. Есть раненые и погибшие мирные жители, практически разрушен жилой многоэтажный дом, обстрелу подверглась больница в Бериславе;
- угроза дальнейших авиа- и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой;
- признаков формирования наступательной группировки врага на Волынском, Полесском, Слобожанском и Северском направлениях нет. На беларусских полигонах продолжается подготовка россиян, оккупанты продолжают минометные и артиллерийские обстрелы украинских позиций и населенных пунктов у линии столкновения;
- только на Бахмутском направлении российским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов;
- в Старобельске Луганской области в хирургическом корпусе больницы оккупанты устроили военный госпиталь для своих тяжелораненых, его закрыли для гражданских. По состоянию на 11 февраля туда прибыло около 20 военных грузовиков с ранеными;
- в Новой Каховке Херсонской области оккупанты обыскивают дома местных жителей и забирают лодки, которые используют для диверсий и провокаций;
- авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов;
- защитники Украины на востоке уничтожили вражеский вертолет Ка-52;
- ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по пункту управления оккупантов, трем районам сосредоточения врага и двум российским складам боеприпасов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 139 770 своих военных.