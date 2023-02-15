Оккупанты наступают на пяти направлениях, ВСУ сбили российский вертолет — Генштаб

15 февраля, 19:29
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Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii/File Photo)

Защитники Украины в районе Бахмута Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii/File Photo)

Генеральный штаб ВСУ рассказал об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 15 февраля, на 357-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • несмотря на серьезные потери, российские оккупанты до сих пор надеются выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия врага сосредоточены на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях;
  • за сутки оккупанты нанесли 17 авиаударов, 28 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Покровска Донецкой области и Херсонской области. Есть раненые и погибшие мирные жители, практически разрушен жилой многоэтажный дом, обстрелу подверглась больница в Бериславе;
  • угроза дальнейших авиа- и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой;
  • признаков формирования наступательной группировки врага на Волынском, Полесском, Слобожанском и Северском направлениях нет. На беларусских полигонах продолжается подготовка россиян, оккупанты продолжают минометные и артиллерийские обстрелы украинских позиций и населенных пунктов у линии столкновения;
  • только на Бахмутском направлении российским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов;
  • в Старобельске Луганской области в хирургическом корпусе больницы оккупанты устроили военный госпиталь для своих тяжелораненых, его закрыли для гражданских. По состоянию на 11 февраля туда прибыло около 20 военных грузовиков с ранеными;
  • в Новой Каховке Херсонской области оккупанты обыскивают дома местных жителей и забирают лодки, которые используют для диверсий и провокаций;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов;
  • защитники Украины на востоке уничтожили вражеский вертолет Ка-52;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по пункту управления оккупантов, трем районам сосредоточения врага и двум российским складам боеприпасов.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 139 770 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/zASmBA-clA4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Генеральный штаб Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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