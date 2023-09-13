Ситуация в Марьинке и Авдеевке обострилась — Минобороны 13 сентября, 19:36 Защитники Украины в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Ситуация в Марьинке и Авдеевке Донецкой области обострилась, российские оккупанты начали там штурмы. Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона в среду, 13 сентября.

«Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов. Более того, они начали там штурмы… не оставляют планы [захватить города]», — сообщила она.



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Маляр напомнила, что страна-агрессор около года активно пытается взять под контроль Авдеевку и Марьинку, ведет обстрелы и уже стерла их с лица земли, но по-прежнему не может захватить.

На Купянском и Лиманском направлении вражеская активность несколько снизилась, там уменьшилось количество боев. При этом, подчеркнула замминистра, войска страны-террориста «собираются с силами, готовятся» и не отказываются от своих целей.

«На Бахмутском направлении у нас стабильно есть успехи. Мы очень постепенно, но уверенно продвигаемся там вперед. Основные бои все знают — Курдюмовка, Клещиевка, Андреевка», — добавила она.

Маляр также рассказала о постепенном продвижении Сил обороны на юге.

«По этим направлениям, где есть успехи, мы укрепляемся на рубежах. Но если говорить об освобожденных населенных пунктах, то россияне так просто не хотят сдаваться… В районе Работино, например, идут очень серьезные бои», — заявила замминистра.