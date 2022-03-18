Российские войска на этой неделе достигли минимального прогресса — Минобороны Великобритании 18 марта, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты пытаются захватить украинские территории (Фото:Минобороны России)

В Минобороны Великобритании заявили, что российские оккупанты этой неделе достигли минимального прогресса.

«Российские войска на этой неделе достигли минимального прогресса. Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают срывать попытки россиян оцепить города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и подвергаются сильным обстрелам со стороны россиян», — отметили в ведомстве.

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Также со ссылкой на данные ООН указано, что количество беженцев, которые бегут от войны в Украине, уже превысило 3,2 миллиона. Отмечено, что это число будет расти в результате длительной российской агрессии.

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