Российские войска на этой неделе достигли минимального прогресса — Минобороны Великобритании

18 марта, 09:38
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Российские оккупанты пытаются захватить украинские территории (Фото:Минобороны России)

Российские оккупанты пытаются захватить украинские территории (Фото:Минобороны России)

В Минобороны Великобритании заявили, что российские оккупанты этой неделе достигли минимального прогресса.

«Российские войска на этой неделе достигли минимального прогресса. Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают срывать попытки россиян оцепить города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении и подвергаются сильным обстрелам со стороны россиян», — отметили в ведомстве.

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Также со ссылкой на данные ООН указано, что количество беженцев, которые бегут от войны в Украине, уже превысило 3,2 миллиона. Отмечено, что это число будет расти в результате длительной российской агрессии.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1504701568565886999
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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