«Каждый день проезжают 30 грузовиков». Андрющенко рассказал о перемещениях оккупантов в окрестностях Мариуполя и в самом городе 19 ноября, 18:20 Петр Андрющенко опубликовал карту, на которой красным цветом указал места концентрации оккупантов, а желтым — места строительства укреплений (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о последних перемещениях российских оккупантов в районе этого города.

«Ежедневно по меньшей мере 30 грузовиков с пока еще живой силой транзитом через Мариуполь двигаются на Донецкое направление. В основном, новомобилизованные из России», — написал он в своем Telegram-канале.

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По словам советника мэра Мариуполя, прибывшие с Херсонского направления части оккупантов расквартированы на побережье Мариупольского района — от села Урзуф до села Мелекино. Самая большая концентрация оккупационных войск, согласно сообщению Андрющенко, на участке село Юрьевка — село Новая Ялта и село Белосарайская Коса — село Мелекино.

«Заняты все пустующие пансионаты и базы отдыха. Прибывают вместе с военной техникой, которую размещают в местах дислокации», — отметил советник мэра Мариуполя.

Он также сообщил, что в селе Юрьевка зафиксировано разворачивание пункта связи, на территории одного из сельскохозяйственных предприятий в селе Ялта размещено 30 танков, в селах Мангуш, Никольское, Кальчик, в районе станции Асланов возле села Македоновка — живой силы.

Кроме того, он сообщил о прибытии в Мариуполь новых подразделений кадыровцев, которые сконцентрированы в центре города. Причем их прибытие совпало с началом работы де-факто нового гауляйтера Дмитрия Бердникова.

В целом советник мэра Мариуполя оценивает рост числа российских военных в 10 раз — «размещение контингента около 10—15 тыс. оккупантов по Мариупольскому району».

Также Андрющенко опубликовал карту, на которой красным цветом указал места концентрации оккупантов, а желтым — места постройки укреплений.

15 ноября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что войска РФ готовятся к битве за Мариуполь и возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.