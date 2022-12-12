Российские оккупанты используют новые отметки на технике — советник мэра Мариуполя

12 декабря, 16:21
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Андрющенко заявил, что оккупанты используют новые отметки на технике (Фото:t.me/andriyshTime)

Андрющенко заявил, что оккупанты используют новые отметки на технике (Фото:t.me/andriyshTime)

Российские оккупанты используют новые отметки на технике, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 12 декабря.

"Теперь – „V“ в квадрате на технике, движущейся на Розовку. Простая V сохраняется на технике, которая двигается по Донецкому направлению», — написал он.

По его словам, 17 грузовиков двигались из БК через Мариуполь и Никольское в сторону Розовки.

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Андрющенко добавил, что возобновилось перемещение техники по Запорожскому направлению.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе и вокруг него растет военная активность.

https://www.youtube.com/watch?v=J80gMh6ZHMo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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