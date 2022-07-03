Оккупанты форсировали Северский Донец, понесли большие потери на Бахмутском направлении — Генштаб
Российская техника, уничтоженная во время одной из попыток переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 3 июля, на 130-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:
- на Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области;
- на Харьковском направлении россияне пытаются не допустить продвижения украинских войск в направлении границы. Враг обстрелял из артиллерии районы Золочева, Крестища, Малиновки, Черкасской Лозовой и Чепеля;
- на Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии территории возле Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаревки. В направлении Пасека-Долина защитники Украины отбили штурм;
- на Краматорском направлении оккупанты форсировали Северский Донец, пытаются развить успех и захватить Белогоровку. Продолжают обстреливать украинские подразделения, обстреляли из артиллерии районы возле Григоровки и Белогоровки;
- на Лисичанском направлении враг обстреливает из ствольной артиллерии районы Золотаревки и Верхнекаменки, вел штурм в направлении Золотаревки и захватил ее;
- на Бахмутском направлении оккупанты ведут артиллерийские обстрелы районов Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового;
- украинские бойцы успешно отбили вражеское наступление в направлении Нырково-Берестовое. Оккупанты пытались провести разведку боем в направлении Васильевка-Берестовое и потерпели неудачу, вели штурм на направлениях Волчеяровка-Спорное и Николаевка-Спорное, после которого отступили с большими потерями;
- на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы Авдеевки, Песков, Новомихайловки, Времевки, Гуляйполя, Чаривного, нанесли авиаудары возле Каменки, Авдеевки и Шевченко;
- враги продолжают ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре на Николаевском направлении, пытаясь помешать наступлению украинских войск.
Также в Генштабе ВСУ сообщили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 970 человек личного состава, 1584 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов, 654 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.
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