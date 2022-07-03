Оккупанты форсировали Северский Донец, понесли большие потери на Бахмутском направлении — Генштаб

3 июля, 20:39
Российская техника, уничтоженная во время одной из попыток переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российская техника, уничтоженная во время одной из попыток переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 3 июля, на 130-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:

  • на Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области;
  • на Харьковском направлении россияне пытаются не допустить продвижения украинских войск в направлении границы. Враг обстрелял из артиллерии районы Золочева, Крестища, Малиновки, Черкасской Лозовой и Чепеля;
  • на Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии территории возле Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаревки. В направлении Пасека-Долина защитники Украины отбили штурм;
  • на Краматорском направлении оккупанты форсировали Северский Донец, пытаются развить успех и захватить Белогоровку. Продолжают обстреливать украинские подразделения, обстреляли из артиллерии районы возле Григоровки и Белогоровки;
  • на Лисичанском направлении враг обстреливает из ствольной артиллерии районы Золотаревки и Верхнекаменки, вел штурм в направлении Золотаревки и захватил ее;
  • на Бахмутском направлении оккупанты ведут артиллерийские обстрелы районов Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового;
  • украинские бойцы успешно отбили вражеское наступление в направлении Нырково-Берестовое. Оккупанты пытались провести разведку боем в направлении Васильевка-Берестовое и потерпели неудачу, вели штурм на направлениях Волчеяровка-Спорное и Николаевка-Спорное, после которого отступили с большими потерями;
  • на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы Авдеевки, Песков, Новомихайловки, Времевки, Гуляйполя, Чаривного, нанесли авиаудары возле Каменки, Авдеевки и Шевченко;
  • враги продолжают ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре на Николаевском направлении, пытаясь помешать наступлению украинских войск.
Видео дня
https://www.youtube.com/embed/0NIzUqa7OYg

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 35 970 человек личного состава, 1584 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов, 654 беспилотника, 15 кораблей и катеров и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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