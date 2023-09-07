«Будут бросать на мясо». На Купянском направлении оккупанты формируют «ударный кулак» из сотни тысяч военных — спикер 7 сентября, 14:20 Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

На Купянском направлении российские оккупанты формируют «ударный кулак» из сотни тысяч военных, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в четверг, 7 сентября.

«Они действуют по стандартному плану — сформировать „ударный кулак“ из сотен тысяч людей, а потом просто бросать их на мясо», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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По его словам, «эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях».

Евлаш заявил, что когда грамотно формируются действия, происходит планирование, используются различные асимметричные действия, правильно используются складки местности, рельеф, «то количество уже, в принципе, не играет такой выдающейся роли, которую имело раньше».

Спикер заявил, что сейчас идет технологическая война, в частности, война артиллерии и дронов, поэтому при активном применении войск отпор можно дать даже такому количеству людей.

По словам Евлаша, у россиян есть сложности с техникой.

«Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем сделать вывод, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые ежедневно уничтожают артиллерию оккупантов», — сказал он.

Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия возле Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника есть Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».