Ориентировочно 22−23 июня российские войска обстреляли село Песчаное, что находится всего вблизи Сум . Артиллерийский удар зафиксирован менее чем в километре от границы областного центра.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.

По его словам, вероятно, российская армия использовала для обстрела активно-реактивный снаряд калибра 152 мм, выпущенный из артиллерийских систем Гиацинт-Б (прицепная пушка) или Гиацинт-С (самоходная установка).

Реклама

Этот снаряд может лететь на расстояние до 33−40 километров. Если измерить это расстояние от места попадания, то видно, что выстрел произвели с территории России.

По данным УП, вероятным местом запуска является район села Кульбаки Курской области, что на севере, или же с востока — из районов Гуево и Горналя. Село Кульбаки расположено севернее населенных пунктов на Сумщине, которые оккупировали российские войска. Гуево и Горналь расположены на относительно спокойном направлении Мирополья.

Несмотря на усиление украинских сил на Сумщине и активные действия ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, российские войска пытаются обстреливать Сумы с помощью артиллерии, пишет УП.

Ситуация в Сумской области — что известно

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

В Центре противодействия дезинформаци сообщили, что на Сумщине российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.

26 июня в ОТГВ Северск сообщили, что российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северо-Слобожанском направлении, в частности в сторону Сум. В то же время украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.