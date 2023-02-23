Враг атакует Харьковскую область. Российские войска ударили по Купянску — ОВА

23 февраля, 10:44
Поделиться:
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

В четверг, 23 февраля российские войска ударили по Купянску, в результате атаки получили ранения две гражданские женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Глава области рассказал, что в среду, 22 февраля около 10:30, враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили двое мирных жителей.

Видео дня

Читайте также:
«Нам страшно, но мы остаемся». Как живут и готовятся к новым атакам РФ в прифронтовых районах Харьковской и Донецкой областей — репортаж NV

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

В селе Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения. В селе Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.

В результате обстрела села Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.

https://www.youtube.com/watch?v=EGmaxnljvRY&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X