Враг атакует Харьковскую область. Российские войска ударили по Купянску — ОВА 23 февраля, 10:44 Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)

В четверг, 23 февраля российские войска ударили по Купянску, в результате атаки получили ранения две гражданские женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Глава области рассказал, что в среду, 22 февраля около 10:30, враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили двое мирных жителей.

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За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.

В селе Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения. В селе Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.

В результате обстрела села Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.