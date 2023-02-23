Враг атакует Харьковскую область. Российские войска ударили по Купянску — ОВА
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области (Фото:t.me/synegubov)
В четверг, 23 февраля российские войска ударили по Купянску, в результате атаки получили ранения две гражданские женщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Глава области рассказал, что в среду, 22 февраля около 10:30, враг нанес удар четырьмя ракетами С-300 по объектам промышленности в Киевском районе Харькова. Легкие ранения получили двое мирных жителей.
За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 18 населенных пунктов в Купянском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах области.
В селе Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В Волчанске в результате массированных обстрелов повреждены шесть жилых домов и два учебных заведения. В селе Нестерное Волчанской общины повреждено здание фермерского хозяйства.
В результате обстрела села Чернещена Изюмского района разрушен частный жилой дом, повреждены электроопоры.