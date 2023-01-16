Из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. Российские оккупанты за минувшие сутки 90 раз атаковали Херсонскую область, трое погибших, 14 раненых 16 января, 09:47 Дом в Херсоне после обстрела (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

За минувшие сутки российские оккупанты 90 раз атаковали Херсонскую область, в результате погибли три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram в понедельник, 16 января.

«Херсон россияне обстреляли 21 раз — атаковали жилые кварталы города», — говорится в сообщении.

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По его словам, враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии три человека погибли, 14 жителей области получили ранения разной степени тяжести.