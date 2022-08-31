«Очередной террор». Российские войска обстреляли центр Краматорска и Славянск

31 августа, 08:39
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Российские оккупанты обстреляли многоэтажку (Фото:facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Российские оккупанты обстреляли многоэтажку (Фото:facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

В ночь на среду, 31 августа, российские войска обстреляли Краматорск и Славянск.

"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые», — написал в Facebook города Александр Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02BSo1ADwkA942eEgzpiqb7SoF9eVUzPTAsMa1LD25NZCbkbVgYkUWp3HDaSx7jnYNl

Мэр Славянска Вадим Лях заявил в Facebook, что в городе "прилетело" на улице Торская и Светлодарская.

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«Ночь снова прошла неспокойно. Прилетело на ул. Торская и Светлодарская. К счастью, обошлось без жертв», – написал он.

https://www.facebook.com/watch/?v=644138960247081
https://www.youtube.com/watch?v=k2Y6W13F3AM&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Славянск Краматорск Обстрел Война России против Украины

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