«Очередной террор». Российские войска обстреляли центр Краматорска и Славянск
Российские оккупанты обстреляли многоэтажку (Фото:facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
В ночь на среду, 31 августа, российские войска обстреляли Краматорск и Славянск.
"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые», — написал в Facebook города Александр Гончаренко.
Мэр Славянска Вадим Лях заявил в Facebook, что в городе "прилетело" на улице Торская и Светлодарская.
«Ночь снова прошла неспокойно. Прилетело на ул. Торская и Светлодарская. К счастью, обошлось без жертв», – написал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.