Удар по Харьковской области. Войска РФ обстреляли Купянск, повреждены дома 16 января, 10:18 16 января Россия снова обстреляла Харьковскую область (Фото:t.me/synegubov)

Утром в понедельник, 16 января, российские войска обстреляли Купянск. Ранена 65-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждено частное домовладение и многоквартирный дом.

На месте работают экстренные службы.



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Синегубов добавил, что за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреливали пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В частности, под вражеским огнем были Волчанск, Старица, Огурцово, Двухлетняя, Стрелка и другие.