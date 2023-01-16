Удар по Харьковской области. Войска РФ обстреляли Купянск, повреждены дома
16 января Россия снова обстреляла Харьковскую область (Фото:t.me/synegubov)
Утром в понедельник, 16 января, российские войска обстреляли Купянск. Ранена 65-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, в результате атаки повреждено частное домовладение и многоквартирный дом.
На месте работают экстренные службы.
Синегубов добавил, что за прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреливали пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
В частности, под вражеским огнем были Волчанск, Старица, Огурцово, Двухлетняя, Стрелка и другие.