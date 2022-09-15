«Ахмат-сила — съеб*лись»: оккупант рассказал жене о трусости кадыровцев — перехват

15 сентября, 11:28
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Оккупант также пожаловался на постоянные обстрелы и «петушиные» приказы командования (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант также пожаловался на постоянные обстрелы и «петушиные» приказы командования (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военнослужащие РФ в Украине сетуют на трусость так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова, которая убегает при первой же опасности.

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало аудиоперехват, в котором один из россиян рассказывает жене, насколько жестко их бьет украинская армия.

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По его словам, как только начинается обстрел ВСУ, кадыровцы тут же скрываются.

«Сначала вертушка отработала — там, где сидели, снаряд прилетел, стену пробил и не взорвался. Если бы прилетел и взорвался — все, до свидания. Потом миномет снес стену дома, где спрятались. Потом отбежали, танк въеб*л рядом, в 15 метрах. Плюс командир какой-то новый. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день пид*расили нас. Плюс „ахмат-сила“ — съеб*лись — трусы еб*ные…», — пожаловался оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=z1B35MGqzAo
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Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Перехват Война России против Украины

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