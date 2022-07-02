Российские военные взяли в плен собственного командира, чтобы тот не сбежал — перехват ГУР
Российские военные жалуются женам на значительные потери и большое количество раненых (Фото:ГУР Минобороны / Telegram)
Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского военного с женой, в котором он рассказывает о большом количестве раненых среди оккупантов и о задержании подчиненными комбата, пытавшегося сбежать с передовой.
Перехват опубликовали пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не… (сбежал). Потому что у них там трехсотых [раненая] дох… (много). Мы вчера тоже машины загрузили. Уже готовы валить. Команда пришла, стоять дальше. Вчера более двадцати человек трехсотых россиян вывезли", — говорит оккупант.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в России сотрудники силовых структур начали массово писать рапорты на увольнение.
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