Российские военные взяли в плен собственного командира, чтобы тот не сбежал — перехват ГУР

2 июля, 22:27
Российские военные жалуются женам на значительные потери и большое количество раненых (Фото:ГУР Минобороны / Telegram)

Российские военные жалуются женам на значительные потери и большое количество раненых (Фото:ГУР Минобороны / Telegram)

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского военного с женой, в котором он рассказывает о большом количестве раненых среди оккупантов и о задержании подчиненными комбата, пытавшегося сбежать с передовой.

Перехват опубликовали пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не… (сбежал). Потому что у них там трехсотых [раненая] дох… (много). Мы вчера тоже машины загрузили. Уже готовы валить. Команда пришла, стоять дальше. Вчера более двадцати человек трехсотых россиян вывезли", — говорит оккупант.

Видео дня

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в России сотрудники силовых структур начали массово писать рапорты на увольнение.

Российские военные взяли в плен собственного командира, чтобы тот не скрылся — перехват ГУР
https://www.youtube.com/watch?v=5_WROR3mPeQ&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Оккупант Армия России Российские военные Российская армия Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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