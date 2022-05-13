Путинские агрограбители. Оккупанты украли на юге и востоке Украины уже 0,5 млн т зерна. И останавливаться враг не собирается 13 мая, 18:12 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты отбирают у украинцев зерно, чтобы потом вывезти его и продать в другие страны (Фото:DR)

Украденные стиральные машины, компьютеры, смартфоны и ювелирные украшения — это уровень обычных российских мародеров. А вот их руководство грабит Украину «по-крупному», — вывозит пшеницу тысячами тонн.

«Они приехали, заявили, что все это уже не наше, а ихнее, и что теперь там будет новый собственник. А на вопрос охранника „можете ли вы поговорить вот по телефону с собственником компании?“ один из них заявил: еще один шаг, и буду стрелять тебе в лоб», — так Рафаэль Гороян, владелец группы компаний Прометей, описал недавний визит оккупантов на один из его элеваторов в оккупированном ныне городе Пологи Запорожской области.

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Охранники отказались грузить зерно врагу, поэтому захватчики бросили их в подвалы, рассказал НВ Гороян. «Они привезли технику, не знаю откуда, и загрузили 100 т нашего карбамида [удобрение] и 100−200 т зерна», — добавляет он.

Прометей — одна из крупнейших компаний в Украине по элеваторным мощностям. Бизнесмен признается: пока потери незначительны. В то же время, эта история — лишь одна из многих, ведь захватчики из РФ начали массово забирать себе зерно на оккупированных территориях.

Подобное мародерство достигло серьезных объемов. Николай Сольский, министр агрополитики, подсчитал: россияне вывезли в Крым около 400−500 тыс. т зерновых. Он отмечает, что при цене $250−300 за 1 т речь идет о «наваре» в миллионы долларов. «Этим занимаются, кроме всего, представители спецслужб страны-агрессора и военные наивысшего уровня, и разного рода аферисты, которым такой бизнес, так сказать, по жизни подходит», — пояснил Сольский.

По мнению Николая Горбачева, президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА), на временно оккупированных территориях хранится примерно 1,5 млн т зерновых, совокупная стоимость которых составляет $450 млн. То есть, захватчики имеют перед собой солидный дармовый «куш», чем они обязательно попытаются воспользоваться.

Как на днях заявили представители Запорожской областной военной администрации (ОВА), из города Энергодар в направлении Каменки-Днепровской под охраной военных отправилась колонна российских грузовиков с украинским зерном. «Конечный пункт назначения колонны — оккупированный Крым, — объяснили в ОВА. — Кроме зерна оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи». Также администрация сообщила об активности российских военных грабителей в городе Пологи.

Ранее подобные сообщения начали поступать из Херсона, — о зерновом мародерстве в регионе рассказывал Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований. Например, из элеватора в Голой Пристани оккупанты неделями вывозили зерно. А местных, кто пытался задокументировать этот процесс на телефон, застрелили на месте. Особенно жестоко оккупанты ведут себя с фермерами, которые помогали во время АТО бойцам ВСУ.

Сейчас враг пытается вывезти из оккупированного Скадовска запасы риса и пшеницы, принадлежащие отечественному Институту риса, добавил Данилов.

Андрей Борейко, директор госпредприятия Опытное хозяйство Института риса рассказал изданию Скадовск.City, что у него на складах было около 5 тыс. т продукции. И больше половины оккупанты уже перегрузили. Также, по его словам, захватчики вместе с местными коллаборантами планируют вырезать 500 коров на ферме предприятия и вывезти мясо в Крым.

Сам Борейко был вынужден покинуть Скадовск.

Страдают фермеры также в Донецкой и Луганской областях.

Захватчики вывозят украденное у украинцев зерно в оккупированный Крым / Фото: DR

«Обычно это происходит так: приезжают машины, люди с автоматами, и зерно вывозится в направлении Крыма», — рассказывает Елена Нероба, эксперт по торговле зерном и менеджер по развитию бизнеса компании Maxigrain. По ее словам, грузовики с крымскими номерами иногда идут под конвоем российской полиции. Также есть случаи, когда отечественную продукцию вывозят в Краснодарский край РФ.

А вот компания Полетехника из Запорожской области столкнулась с никчемными попытками оккупантов как-то «легализовать» похищение зерна. Россияне предъявили «распоряжение» об изъятии в пользу оккупантской «мэрии» Бердянска пшеницы и ячменя, хранившихся на складах Полетехники в этом городе. А это 40 тыс. т, которые принадлежали украинцам и их швейцарским партнерам.

Сейчас оккупанты вывозят это зерно в крымский город Красноперекопск. А дальше оно пойдет на экспорт.

Запутанный экспорт

Отобранную у украинских фермеров пшеницу и другие зерновые захватчики пытаются продать на внешних рынках. Основной логистический канал награбленного зерна пролегает в Севастополь, в терминал стивидорной компании Авлита. Оттуда оно отправляется к потенциальным покупателям по морю, судами с полезной нагрузкой в 27 тыс. т.

«Корабль приходит в санкционный порт, выключает „маячок“ [автоматическую идентификационную систему], загружает товар, — описывает типовую схему вывоза украденного зерна Нероба из Maxigrain. — Потом заходит в порт, который не под санкциями, включает „маячок“, делает вид, что он загружается там, и идет в порт назначения».

Таким образом россияне экспортировали зерно из подсанкционного Крыма, — основным его потребителем была Сирия, режим которой зависит от Кремля. И так же российские мародеры поступают и сейчас, с херсонской и запорожской пшеницей.

Хотя теперь они намеревались также продавать украденное зерно в Египет, но эти попытки пока безуспешны.

«Сначала пунктом назначения был Египет, но после ноты протеста нашего МИДа они сменили его на Бейрут(Ливан). Хотя в правилах зерновой торговли так не делается», — рассказывает Нероба.

О скитаниях украинского зерна писал информационный портал центра Миротворец. По его сообщениям, компания Крейн Марин Контрактор, входящая в структуру подсанкционной российской Объединенной судостроительной корпорации, неоднократно вывозила из Севастопольского порта партии украинского зерна, например судами «Матрос Позынич», «Михаил Ненашев» и другими.

Телеканал CNN исследовал путь зерновоза «Матрос Позынич»: он вышел из Севастополя с 30 тыс. т пшеницы, направляясь в Египет. После того, как Киев предупредил власти этой страны, что зерно краденное, корабль ушел в ливанский Бейрут. Там история повторилась, поэтому «Матрос Позынич» в конце концов оказался в сирийском порту Латакия. В нем, как считают журналисты, это зерно попытаются легализовать для дальнейшей продажи.

«Все, что грузится из Крыма — однозначно украинское украденное зерно с оккупированных территорий», — убежден Горбачев из УЗА. Мол, зернотрейдеры знают: на полуострове еще за несколько месяцев до войны не осталось собственного зерна.

«Все, что вывозится оттуда — это украинское зерно. В Крыму не было зерна», — соглашается Гороян, владелец группы Прометей.

Вряд ли какая-либо из стран или компаний, которые дорожат репутацией, будут покупать краденое зерно, чтобы не оказаться впоследствии под санкциями, считают эксперты. Поэтому россияне постараются везти его в Сирию — на «легализацию». Или, как предполагает Горбачев, «мы увидим его в Иране».

Отечественные зернотрейдеры намерены добиваться справедливости. «Все лица зафиксированы. У нас есть скрытые камеры на элеваторах, которые эти идиоты не смогли уничтожить. Мы найдем каждого», — отмечает Гороян.

В УЗА все факты краж зерна документируют, чтобы впоследствии в международных судах добиться компенсации его стоимости. «Мы знаем названия судов, на которые перевалили это зерно. Мы тщательно все фиксируем и будем обращаться в международные учреждения», — говорится в заявлении ассоциации.

Вся эта история важна не только для Украины — отечественная пшеница нужна странам Азии и Северной Африки. А оккупанты, которые воруют зерно в оккупированных районах, одновременно блокируют украинские порты, тем самым делают невозможным отечественный агроэкспорт. Поэтому миллионы людей во всем мире оказались на грани голода, заявил Дэвид Бизли, руководитель Всемирной продовольственной программы ООН.

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