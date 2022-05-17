В Луганской области нетрезвые оккупанты устроили между собой стрельбу — журналист

17 мая, 13:57
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Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские военные не могут обходиться на территории Украины без алкоголя, поэтому по возможности злоупотребляют спиртным и, как следствие, это явление не приносит пользы для боеспособности армии РФ.

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Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

Журналист сообщает, что солдаты ВС РФ уже не могут обходиться без алкоголя на территории Украины. Как отмечают сами военнослужащие ВС РФ, «в этом ужасе невозможно быть трезвым», поэтому при возможности злоупотребляют спиртным.

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И это одна из причин, почему оккупанты не в состоянии выполнять приказы, а также учащаются случаи правонарушений в состоянии опьянения.

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«Да, 14 мая после одних из „посиделок“ двое военнослужащих ВС РФ в Луганской области начали выяснять отношения с применением стрелкового оружия. Один из них тяжело ранен, второй находится под стражей», — сообщил Цымбалюк.

В результате стрельбы один из военных РФ тяжело ранен, второй находится под стражей.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Луганская область Перестрелка Война России против Украины

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