Устроили бунт. В Запорожской области российские военные отказались выполнять приказы командования

25 марта, 15:47
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Российские военные отказались выполнять приказы командования (Фото:Генштаб)

Российские военные отказались выполнять приказы командования (Фото:Генштаб)

В Запорожской области 24 марта российские военные отказались выполнять приказы руководства и участвовать в боевых действиях.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

«24 марта 2022 года поступила информация о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ, которые дислоцируются в Мелитополе, 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья», — отметил он.

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https://www.facebook.com/vdv.aref.evp/posts/5041260295961816
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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