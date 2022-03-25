Устроили бунт. В Запорожской области российские военные отказались выполнять приказы командования
Российские военные отказались выполнять приказы командования (Фото:Генштаб)
В Запорожской области 24 марта российские военные отказались выполнять приказы руководства и участвовать в боевых действиях.
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Об этом сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.
«24 марта 2022 года поступила информация о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ, которые дислоцируются в Мелитополе, 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья», — отметил он.