Устроили бунт. В Запорожской области российские военные отказались выполнять приказы командования 25 марта, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Российские военные отказались выполнять приказы командования (Фото:Генштаб)

В Запорожской области 24 марта российские военные отказались выполнять приказы руководства и участвовать в боевых действиях.



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Об этом сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

«24 марта 2022 года поступила информация о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ, которые дислоцируются в Мелитополе, 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья», — отметил он.

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