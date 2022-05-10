Оккупанты разрушили по меньшей мере 116 религиозных сооружений в Украине — Денисова

10 мая, 18:00
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Российские оккупанты разрушили 91 православный храм (Фото:Telegram/ Людмила Денисова)

Российские оккупанты разрушили 91 православный храм (Фото:Telegram/ Людмила Денисова)

С начала войны России против Украины оккупанты разрушили по меньшей мере 116 религиозных сооружений в Украине.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Она подчеркнула, что российские оккупанты разрушили 91 православный храм.

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Уничтожены также мечети, синагоги, католические и протестантские церкви, религиозные образовательные учреждения и важные административные здания религиозных организаций.

Так, в День памяти и примирения российская армия ракетным прицельным ударом разрушила Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ МП в Донецкой области. Почти полностью разрушены стены и перекрытия здания Лавры, а также пострадали фасады других современных построек скита.

«Умышленные нападения, повлекшие повреждение или уничтожение религиозных сооружений и исторических памятников, являются военным преступлением согласно Римскому уставу Международного уголовного суда и статьям 4 и 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», — написала Денисова.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Людмила Денисова Война России против Украины

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