Россияне задержали разгромленных боевиков «ЛНР» и угрожают расстрелом. Жены вышли на акцию — видео
Военные РФ угрожают расстрелом боевикам «ЛНР» (Фото:Скриншот видео НВ)
В Луганске жены боевиков «ЛНР» вышли на акцию протеста. Они жалуются, что русская армия отступила и бросила своих союзников из ОРДЛО.
Война России против Украины — главные события 18 мая
Боевики так называемой Армии «ЛНР», разбитые под Харьковом, скрылись на границе с РФ. Выжившим в России угрожают арестами и расстрелами за дезертирство. На территорию РФ их не пускают, а удерживают в серой зоне.
Женщины рассказывают, что попытки связаться с самопровозглашенными руководителями оккупированных территорий не имеют результатов.
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