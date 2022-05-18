Россияне задержали разгромленных боевиков «ЛНР» и угрожают расстрелом. Жены вышли на акцию — видео

18 мая, 13:34
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Военные РФ угрожают расстрелом боевикам «ЛНР» (Фото:Скриншот видео НВ)

Военные РФ угрожают расстрелом боевикам «ЛНР» (Фото:Скриншот видео НВ)

В Луганске жены боевиков «ЛНР» вышли на акцию протеста. Они жалуются, что русская армия отступила и бросила своих союзников из ОРДЛО.

Война России против Украины — главные события 18 мая

https://www.youtube.com/embed/FnM53h_0znY

Боевики так называемой Армии «ЛНР», разбитые под Харьковом, скрылись на границе с РФ. Выжившим в России угрожают арестами и расстрелами за дезертирство. На территорию РФ их не пускают, а удерживают в серой зоне.

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Женщины рассказывают, что попытки связаться с самопровозглашенными руководителями оккупированных территорий не имеют результатов.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   ЛНР Военные Армия России Война России против Украины

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