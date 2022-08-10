В Луганской области российские военные угоняют автомобили — МВД

10 августа, 14:55
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские военные угоняют автомобили граждан и предприятий.

Об этом сообщает МВД в Facebook.

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В ведомстве рассказали, что зарегистрировано девять фактов незаконного завладения транспортными средствами граждан и предприятий.

По данным фактам начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества (ст. 289 УК Украины).

Видео дня

В МВД заявили, что задокументирован захват оккупационными войсками РФ административного здания коммунального учреждения на территории Горной общины.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=428982612590727&set=pcb.428982652590723

Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область МВД Украины Война России против Украины

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