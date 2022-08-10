В Луганской области российские военные угоняют автомобили — МВД
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Луганской области российские военные угоняют автомобили граждан и предприятий.
Об этом сообщает МВД в Facebook.
В ведомстве рассказали, что зарегистрировано девять фактов незаконного завладения транспортными средствами граждан и предприятий.
По данным фактам начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества (ст. 289 УК Украины).
В МВД заявили, что задокументирован захват оккупационными войсками РФ административного здания коммунального учреждения на территории Горной общины.
Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.
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