В Луганской области российские военные угоняют автомобили — МВД 10 августа, 14:55 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Луганской области российские военные угоняют автомобили граждан и предприятий.

Об этом сообщает МВД в Facebook.

В ведомстве рассказали, что зарегистрировано девять фактов незаконного завладения транспортными средствами граждан и предприятий.

По данным фактам начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества (ст. 289 УК Украины).

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В МВД заявили, что задокументирован захват оккупационными войсками РФ административного здания коммунального учреждения на территории Горной общины.



Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.

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