Убийство оккупантами двух мирных жителей под Киевом: журналисты установили личность одного из россиян 13 мая, 16:54 Цей матеріал також доступний українською Россиянин Дмитрий Лапшаков, причастный к военным преступлениям в Украине (Фото:Важные истории / Telegram)

Издание Важные истории установило личность российского оккупанта из видео телеканала CNN, который может быть причастен к убийству безоружных мирных жителей Киевской области.

Война России против Украины — главные события 13 мая

CNN опубликовал видео от 16 марта, когда российские оккупанты хотели захватить Киев и стояли на подступах к украинской столице. На видео пятеро российских солдат встречают безоружных владельца и охранника автосалона, и двое из них убивают мирных жителей выстрелами в спину.



Видео дня

Как сообщает издание, один из этих военных — 29-летний Дмитрий Лапшаков, чье лицо попало на камеры в автосалоне, рядом с которым оккупанты застрелили мирных жителей.

По данным Важных историй, судя по видео, Лапшаков находился в офисе автосалона, вместе с другими оккупантами занимался мародерством и пил найденный алкоголь, а также разбил одну из камер наблюдения автоматом.

"…Видео CNN не позволяет установить, был ли Лапшаков одним из военных, застреливших мирных граждан", — сказано в сообщении.

На странице оккупанта в соцсетях указано, что тот родился в Забайкальском крае, село Нижний Цасучей, и живет в поселке Песчанка в составе Читы.

Ранее издание Bihus.Info публиковало расследование о российских танкистах, которые находились в Дмитровке под Киевом, где оккупанты расстреливали машины мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться. В опубликованном списке военных был и Дмитрий Лапшаков — водитель танка, старший сержант, который служит в воинской части 21250-Б.

Первый замглавы МВД Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что украинские правоохранители смогли идентифицировать оккупантов, которые убивают владельца автосалона и охранников, и считают, что те не смогут избежать ответственности. Он отметил, что благодаря иностранным партнерам Украина может использовать самые современные инструменты распознавания лиц.

Капитулировать Путин не может. Он будет воевать до последнего бурята – Александр Хара https://www.youtube.com/embed/TN0v_dp3JQQ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.