В Мелитополе российские военные требуют на блокпостах деньги за выезд из города — Запорожская ОВА 24 мая, 05:53 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты требуют у мелитопольцев, желающих уехать из захваченного города, от 3 до 5 тысяч гривен на блокпостах. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у россиян.

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Об этом сообщает в Telegram Запорожская ОВА.

Отмечено, что уже несколько дней снова нет возможности выезда с временно оккупированных территорий в направлении областного центра не только из Мелитополя, но и из Энергодара.

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На блокпосте врага в Васильевке по неизвестным причинам оккупанты не пропускают любой автомобильный транспорт, есть очередь из более 400 машин.

Со стороны Запорожья ждут проезда машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий. Транспорт также не пропускают российские военные. Как отмечают в Запорожской ОВА, по сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой от 20 до 40 тысяч гривен.

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